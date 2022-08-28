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Власти Ирана представили новый беспилотник

Иран Материалы 28 августа 2022 21:08 (UTC +04:00)
Власти Ирана представили новый беспилотник

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Иранские власти представили в воскресенье новый беспилотник "Круз Абабиль", а также систему противовоздушной обороны "Шахид Сулеймани". Об этом сообщает агентство Клуб молодых журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что беспилотник разработан иранскими специалистами, оснащен оптическими приборами и способен выявлять цели для последующего точного поражения.

Система "Шахид Сулеймани" состоит из пушки и двух ракет с тепловым наведением и предназначена для целей, движущихся на небольшой высоте.

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