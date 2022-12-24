Окно возможности для заключения ядерной сделки открыто - глава МИД Ирана

Тегеран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но такая возможность будет существовать не всегда. Об этом заявил в пятницу вечером глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На встрече с [главой внешнеполитической службы ЕС] Жозепом Боррелем мы договорились о заключительных шагах по [восстановлению] соглашения. Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда", - написал иранский министр на своей официальной странице вTwitter.

Боррель и Абдоллахиян провели во вторник встречу на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая проходила в Иордании. Как сообщил по итогам встречи Боррель, стороны договорились поддерживать коммуникации на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС.