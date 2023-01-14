Иран сохранил свою позицию в рейтинге мировой морской торговли

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщила об увеличении вместимости судоходного флота Ирана на 190 тыс. тонн в 2022 году, отметив, что Ирану удалось сохранить свою 22-ую позицию в рейтинге мировой морской торговли, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно отчёту ЮНКТАД, мировая морская торговля, которая выросла на 3,2% в 2021 году и после преодоления ситуации с пандемией Covid-19, пострадала от войны между Украиной и Россией в 2022 году, а также из-за нарушения транспортных сетей и принятия некоторыми странами антиторговой политики, и в этом году она увеличилась всего на 1,4%.

В то же время в докладе ожидается, что средний рост мировой морской торговли превысит 3,3% в год в течение 2023-2027 годов.

ЮНКТАД также сообщила, что общее количество иранских кораблей составляет 255. В 2021 году к морскому торговому флоту Ирана добавилось 8 новых судов, а в 2022 году – еще одно судно, в результате чего количество иранских судов достигло 255.

Таким же образом грузоподъемность судоходного флота Ирана увеличилась на 1% и составила 190 тысяч тонн в 2022 году и достигла 19 млн 441 тыс. тонн. В 2021 году грузоподъемность иранских судов сосавилась 19 млн 251 тыс. тонн.

В 2022 году Ирану удалось сохранить свою позицию как 22-я торговая держава в мире на море.