Президент Ирана примет Володина после переговоров председателя Госдумы в парламенте

Президент Ирана Эбрахим Раиси примет в понедельник председателя Госдумы Вячеслава Володина, прибывшего в Иран с визитом во главе парламентской делегации. Об этом сообщил агентству IRNA источник в Меджлисе (парламенте) Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встреча состоится после заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и иранским парламентом", - указал он. По сведениям источника, до этого пройдут переговоры Володина с председателем Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом. Оба спикера затем выступят на совместной пресс-конференции.

В состав российской делегации входят вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который курирует в палате межпарламентские связи с Ираном, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатели думских комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по транспорту Евгений Москвичев.