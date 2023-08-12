БАКУ /Trend/ - США разблокировали иранские активы на сумму $6 миллиардов, которые Иран должен был получить в соответствии с соглашением о взаимном обмене заключенными.

Об этом сказал председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, передает Trend.

"Благодаря успешной дипломатической работе, все ранее заблокированные активы Ирана в Южной Корее уже были разблокированы. В ближайшее время эти средства будут сконвертированы из вон в евро и зачислены на счета шести иранских банков в Катаре. Эти средства будут использованы для приобретения товаров, не подпадающих под санкции", - написал глава Центробанка в социальной сети "X" (ранее известной как "Twitter").

По его словам, изначально в южнокорейских банках было заморожено почти $7 миллиардов, предназначенных для оплаты поставок иранской нефти за несколько лет. Однако из-за изменения курса южнокорейской валюты по отношению к доллару, Иран сможет получить только $6 миллиардов.