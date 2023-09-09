Российский банк запустит новые услуги в Иране

БАКУ /Trend/ - Сбербанк России объявил о запуске новых услуг, которые позволят клиентам осуществлять денежные переводы в Иран, говорится в сообщении банка, передает Trend.

Согласно информации, эти услуги будут доступны как для частных лиц, так и для предприятий, имеющих счета в Сбербанке. Банк также отметил, что основной целевой аудиторией для этой услуги являются туристы.

Рублевые переводы будут направляться в иранский банк Pasargad с стандартной комиссией за международные транзакции в размере 1%. Ранее, в декабре прошлого года, ВТБ, второй по величине российский банк, также предложил аналогичные услуги в Иране и открыл филиал в этой стране, став первым российским банком, предоставляющим банковские услуги в Исламской Республике после снятия десятилетних международных санкций.