Цена на нефть в Иране выросла

БАКУ /Trend/ - Последние данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) свидетельствуют о повышении средних цен на иранскую нефть на 6,1 доллара за баррель в августе. Согласно данным ОПЕК, Иран поставлял нефть своим клиентам в августе по ценам, превышавшим средние показатели цен ОПЕК и Brent, передает Trend.

Согласно информации, цены на сырую нефть в Иране увеличились с 81,48 доллара за баррель в июле до 87,58 доллара за баррель в августе.

Согласно данным ОПЕК, средняя цена на нефть ОПЕК в августе составила 87,33 доллара за баррель, при этом цена на легкую нефть из Саудовской Аравии составила 89,55 доллара.

Эксперты утверждают, что Иран предлагает сниженные цены на свою нефть, чтобы стимулировать больше закупок со стороны азиатских потребителей.

По данным ОПЕК, цены на иранскую нефть в августе были даже выше, чем цена на нефть Brent, которая является международным эталоном цен на сырую нефть.