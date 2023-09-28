Товарооборот между Ираном и БРИКС достиг $25,1 млрд

БАКУ /Trend/ - Объем торговли между Ираном и странами БРИКС с 21 марта по 22 августа текущего года составил 37 млн тонн на сумму 25,1 млрд долларов, передает Trend.

Иран экспортировал 27,7 млн тонн несырьевой продукции на сумму 9 млрд 123 млн долларов в страны БРИКС+.

На долю стран БРИКС приходится 52,4% весовой и 57,7% стоимостной внешней торговли Ирана.

Общий объем торговли несырьевой продукции Ирана за указанный период составил 70,3 млн тонн на сумму 43,5 млрд долларов, 36,8 млн тонн из которой на сумму 25 млрд 109 млн долларов приходится на долю стран БРИКС.