Иран и Узбекистан договорились о строительстве электростанции

БАКУ /Trend/ - Иран и Узбекистан достигли предварительной договоренности о строительстве электростанции в Узбекистане.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

По словам Мехрабиана, переговоры по этому поводу прошли с его узбекским коллегой.

Иранский министр сообщил, что, кроме того, достигнута договоренность о соединении электросетей двух стран (через Туркменистан).

Мехрабиан отметил, что визит узбекского министра в Тегеран запланирован на следующую неделю.

Мехрабиан сообщил, что на встрече, прошедшей с участием президентов Ирана и Узбекистана, состоялись конструктивные обсуждения по вопросам увеличения товарооборота между двумя странами, сотрудничества в области науки, технологий, транзита и электроэнергетики.