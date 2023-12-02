Состоялось открытие ветки метро Тегеран-Паранд

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси вместе с мэром Тегерана Алирезой Закани и другими чиновниками провинции, открыл новую ветку метро Тегеран-Паранд в городе Паранд, передает Trend.

Сообщается, что реализация проекта по строительству нового метро началась 12 лет назад. Данный участок метро предоставит 450 тысячам жителей города удобный доступ к Тегерану, с ожидаемым ежедневным использованием около 40 000 пассажиров.

Отмечается, что исследования по этому проекту начались в 2005 году. В рамках этого события также планируется передача более 4000 жилых единиц жителям Робат-Карима и Паранда.