В Иране задержали подозреваемые в связи с терактом в Кермане

БАКУ /Trend/ - Личности, подозреваемые в участии в теракте в городе Керман, были задержаны правоохранительными органами Ирана, говорится в сообщении МВД страны, передает Trend.

Сообщается, что были обнаружены значимые улики, связанные с этим преступлением, и несколько лиц задержаны. Полная информация о подозреваемых будет представлена позднее.

В МВД отметили, что в результате теракта погибли 89 человек, из которых 12 были гражданами Афганистана.

Отметим, что 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.