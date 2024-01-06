Иран опроверг сообщения о прекращении поставок нефти в Китай

БАКУ /Trend/ - Председатель Совместной Ирано-Китайской торговой палаты, Маджид Реза Харири, опроверг информацию о прекращении поставок иранской нефти в Китай, передает Trend.

Он заявил, что тенденция скидок Ирана Китаю снижалась в прошлом году, и объемы скидок являются секретом из-за санкционных условий и интересов страны.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран прекратил поставки нефти в Китай, утверждая, что сокращение поставок вызвано завышением Ираном цен на свою продукцию для китайских потребителей.

"Такие сообщения не влияют на продажи нефти Ираном, и несмотря на то, что продажа иранской нефти находится под санкциями США, мы все еще находимся в состоянии максимальных продаж нефти", подчеркнул Харири.