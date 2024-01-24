Президент Ирана совершил визит в Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси сегодня совершил визит в Турцию.

Как сообщает в среду Trend, визит президента Ирана в Турцию основан на официальном приглашении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ибрахим Раиси, сделавший заявление перед отъездом из Тегерана в отношении Турции, сказал, что в рамках визита будет обсужден ряд важных вопросов, в том числе двусторонние экономические отношения, и будут подписаны важные документы. Это свидетельствует о том, что Турция и Иран проявляют волю к развитию двусторонних экономических и торговых отношений.

Президент Ирана отметил, что Иран и Турция нацелены на увеличение торгового оборота до 30 миллиардов долларов США в год. Эта цель может быть достигнута за счет инфраструктуры и возможностей, которыми обладают страны.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2023 года) ненефтяной торговый оборот между Ираном и Турцией составил 9,5 миллиона тонн на сумму около 8,52 миллиарда долларов.

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