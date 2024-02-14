Нет окончательной договоренности о доле Ирана в Каспийском море - вице-президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Окончательного соглашения о доле Ирана в Каспийском море никогда не было.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам вице-президент Ирана по правовым вопросам Мухаммед Дехган после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По словам M.Дехгана, Иран придерживается мнения, что для определения правового статуса Каспийского моря прикаспийские страны должны сначала принять исходную линию (baseline) Ирана. Эта прямая исходная линия важна для Ирана.

Дехган добавил, что только после этого можно будет говорить об определении доли Ирана в Каспийском море.

Добавим, что длина Каспийского моря составляет около 1,2 тысячи км, максимальная ширина - 466 км, а минимальная - 204 км. Длина береговой линии моря составляет около 6,38 тысячи км. Вокруг моря расположены пять прибрежных стран - Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Россия.

Отметим, что 12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау на V саммите Прикаспийских стран (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) главами государств была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция была ратифицирована в парламенте 4 стран, но до сих пор не ратифицирована в парламенте Ирана.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предусматривает урегулирование доли стран в рамках двустороннего соглашения между странами.

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