Вооруженный инцидент в Иране - убит офицер полиции

БАКУ /Trend/ - Прошлой ночью в районе Мехристан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Управление полиции Ирана в Систане и Белуджистане.

"Пассажиры двух подозрительных автомобилей, за которыми следила полиция, открыли огонь по полицейским. В результате был убит офицер полиции Гусейн Шейбек.

Как выяснилось, они занимались контрабандой наркотиков. Эти лица скрылись с места происшествия. В результате вооруженного инцидента один из автомобилей контрабандистов сгорел, а при осмотре второго в нем было обнаружено 500 килограммов наркотиков.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску упомянутых лиц", - говорится в информации Управления полиции Ирана.

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