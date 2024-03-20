В Иране выросло производство легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - Иран произвел более 1,13 миллиона легковых автомобилей в текущем календарном году, завершившемся 19 марта, что означает рост на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщил директор Управления автомобильной промышленности Министерства промышленности Мехрдад Хосрави, передает Trend.

Он также отметил, что производство пикапов увеличилось на 32 процента до 166 000 автомобилей.

Отмечается, что в этом году было также произведено более 40 000 коммерческих автомобилей, включая различные типы фургонов, микроавтобусов, автобусов, грузовиков и прицепов, что примерно на два процента больше, чем годом ранее.

По его словам, доля частного сектора в автомобильной промышленности составила 23 процента от общего объема производства, что составляет около 307 000 автомобилей. Производство мотоциклов также увеличилось на 28 процентов, достигнув более 600 000 единиц. За первые 11 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2023 года по 20 февраля 2024 года) иранские автопроизводители выпустили около 1,230 миллиона автомобилей.