Годовая выработки электроэнергии иранской атомной станции значительно выросла

БАКУ /Trend/ - Годовая выработка электроэнергии на атомной электростанции в иранском Бушере достигла нового рекорда за предыдущий иранский год.

Как передает Trend, об этом в своем видеообращении сказал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend.

Он подчеркнул успешную и безопасную работу атомной электростанции в Бушере на юге Ирана, отметив, что станция установила новый рекорд, сгенерировав более 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии за предыдущий персидский год.

Эслами также сообщил о том, что делегация Всемирной ассоциации операторов атомной энергетики (ВАО АЭС) в течение 15 дней наблюдала за работой атомной электростанции в Бушере. Он отметил, что результаты инспекции свидетельствуют о том, что иранская атомная станция занимает высокие позиции в рейтинге по оценке производительности и соответствия стандартам безопасности.

Эслами также объявил о планах по дальнейшему развитию прибрежной атомной станции и строительству ее второго и третьего энергоблоков в новом году с целью достижения выработки 20 000 мегаватт ядерной электроэнергии.