Иран обнаружил большие запасы сланцевой нефти в нескольких регионах

БАКУ /Trend/ - Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) сообщила об обнаружении залежей сланцевой нефти в 10 различных местах по всей стране, передает Trend.

Мехди Факур, директор по разведке NIOC, отметил, что местные компании обладают значительным потенциалом для добычи горючих сланцев. Он добавил, что об открытиях будет объявлено министром нефти в ближайшее время.

Директор по разведке NIOC заявил, что стоимость добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах составляет около 40 долларов за баррель, в то время как новая модель добычи в Иране будет обходиться примерно в 25 долларов за баррель.

В прошлом иранском календарном году (завершившемся 19 марта 2024 года) к запасам сырой нефти и природного газа Ирана было добавлено более 2,5 миллиардов баррелей нефти в результате новых разведочных работ.