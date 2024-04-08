Экспорт Ирана в Пакистан вырос на 39%

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Ирана в Пакистан в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, что на 39% больше, чем годом ранее, передает Trend.

Рухолла Латифи, представитель Комиссии по развитию торговли Иранского дома промышленности, шахт и торговли при министерстве промышленности Ирана, сообщил в воскресенье, что Иран продал Пакистану более 4,9 миллиона тонн ненефтяных товаров на сумму 2,7 миллиарда долларов, что представляет собой увеличение веса на 14,7%.

Латифи подчеркнул, что повышение уровня торговли между Ираном и Пакистаном до пяти миллиардов долларов является одной из приоритетных программ двух стран, и они предпринимают эффективные шаги в этом направлении.