Иран и Ирак развивают транспортные связи

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш встретился в Тегеране с министром транспорта Ирака Раззаком Мухайбисом аль-Саадави для обсуждения вопросов транспортного сотрудничества и завершения строительства железной дороги Шаламче-Басра, передает Trend.

Строительство железной дороги Шаламче-Басра было начато в сентябре 2023 года, и с тех пор процесс разминирования местности продвинулся на 2 км на территории Ирака и на 1,5 км на территории Ирана. Иран также продолжает строительство моста через Шатт-эль-Араб (река Арванд).

Ирак активно приобретает земельные участки в рамках проекта, и его завершение ожидается в течение месяца, по словам Базрпаша.

Тендер на строительство 32-километровой железной дороги Шаламче-Басра уже проведен в Ираке, и компания для выполнения работ уже выбрана. Иранские компании также будут участвовать в проекте.

Иран и Ирак решительно нацелены на завершение строительства железной дороги Шаламче-Басра, которая станет историческим связующим звеном между двумя странами.

После завершения строительства железной дороги Шаламче-Басра железнодорожная сеть двух стран будет соединена, обеспечивая непрерывное сообщение. Это улучшит доступ Ирана к Сирии и Средиземному морю через Ирак, а также поможет Ираку быстрее и дешевле выходить на рынки Ирана и стран Центральной Азии.

Также были обсуждены вопросы увеличения количества авиарейсов для паломников между Ираном и Ираком во время различных религиозных праздников.