Ежегодные поставки газа на электростанции Ирана увеличились на 11% в годовом исчислении

БАКУ /Trend/ - Глава диспетчерского отдела Национальной иранской газовой компании (NIGC) Саид Агили сообщил, что в предыдущем иранском календарном году, закончившемся 19 марта, поставки газа на электростанции страны увеличились на 11 процентов, передает Trend.

По словам Агили, NIGC за этот период поставила 79 миллиардов кубометров природного газа на электростанции по всей стране.

Он также отметил, что общий объем потребления газа в стране в прошлом году составил 249 миллиардов кубометров, что на 7,0 миллиарда кубометров больше, чем в предыдущем году.

Согласно данным Национальной иранской компании по переработке и распределению нефти (NIORDC), за последние 2,5 года компания поставила жидкого топлива для электростанций на сумму более 3,8 миллиарда долларов.

За этот период на 110 электростанций по всей стране было поставлено 3,6 миллиона литров газойля и 2,5 миллиона литров мазута.