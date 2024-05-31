Иран огласил данные импорта мобильных телефонов

БАКУ /Trend/ - С 20 марта по 20 мая, в первые два месяца текущего иранского календарного года, в Иран было ввезено 1 353 786 мобильных телефонов на сумму 340,545 млн долларов, сообщило таможенное управление страны (IRICA), передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что за этот период коммерческим путем было импортировано более миллиона мобильных телефонов, а 62 000 мобильных телефонов были ввезены пассажирами.

Согласно данным IRICA, объем и стоимость мобильных телефонов, импортированных пассажирами за этот период, снизились на 37 процентов и 42 процента соответственно.

Президент IRICA также заявил, что за первые девять месяцев прошлого года, начавшегося в марте 2023 года, было импортировано более 10 миллионов мобильных телефонов на сумму 2,2 миллиарда долларов.