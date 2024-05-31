В Иране в ближайшее время будут введены в эксплуатацию новые нефтяные проекты

БАКУ /Trend/ - 32 проекта в нефтяной промышленности в Иране с общим объемом инвестиций в 4,6 миллиарда долларов были завершены и скоро начнут функционировать.

Об этом сказал министр нефти Ирана Джавад Оджи, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

Оджи также отметил, что за последние 33 месяца было завершено и введено в эксплуатацию около 132 ранее незавершенных проектов с общим объемом инвестиций 28,5 миллиарда долларов.

Министр заявил, что начато осуществление 50 новых проектов стоимостью более 50 миллиардов долларов для завершения цепочки создания стоимости в нефтяной отрасли.

Министр нефти Ирана Джавад Оджи сообщил, что 32 проекта в нефтяной промышленности с общим объемом инвестиций в 4,6 миллиарда долларов были завершены и скоро начнут функционировать, передает Shana.

Оджи также отметил, что за последние 33 месяца было завершено и введено в эксплуатацию около 132 ранее незавершенных проектов с общим объемом инвестиций 28,5 миллиарда долларов.

Министр заявил, что начато осуществление 50 новых проектов стоимостью более 50 миллиардов долларов для завершения цепочки создания стоимости в нефтяной отрасли.

Ранее в этом месяце Оджи заявил, что добыча нефти в Иране увеличилась на 60 процентов с начала работы нынешнего правительства в августе 2021 года.

Министр выступил с речью на открытии 28-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, известной как Iran's Oil Show 2024.

Оджи сообщил, что Иран зафиксировал 20-процентный рост добычи нефти и газа в предыдущем иранском календарном году 1402 (21 марта 2023 - 19 марта 2024) и прогнозирует дальнейший рост добычи в текущем году.

“В иранском 1402 году мы сделали значительные инвестиции в добывающий и перерабатывающий сектора и завершили проекты на сумму 28 миллиардов долларов", - сказал он.

Министр нефти добавил: “В прошлом году рост добычи нефти и газа составил более 20 процентов”.

Он также отметил, что производство продуктов, связанных с нефтью и нефтехимией, также увеличилось.

Оджи подчеркнул, что для увеличения добычи в текущем иранском календарном году 1403 (начавшемся 21 марта) запланированы новые инвестиции и завершение оставшихся проектов.

“В этом году мы постараемся установить новый рекорд по росту добычи, превышающий прошлогодние 20 процентов”, - добавил он.