Иран импортировал более 1,3 млн мобильных телефонов за два месяца

БАКУ /Trend/ - Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA) сообщило, что за первые два месяца текущего иранского календарного года (с 20 марта по 20 мая) в страну было ввезено 1 353 786 мобильных телефонов на сумму 340,545 млн долларов, передает Trend.

В этот период коммерческим путем было импортировано более миллиона мобильных телефонов, тогда как пассажирами было ввезено 62 000 устройств, говорится в отчете.

Согласно данным IRICA, объем и стоимость мобильных телефонов, импортированных пассажирами за этот период, сократились на 37% и 42% соответственно.