Иран импортировал более шести тонн золотых слитков

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего года (с 20 марта по 20 июня) в Иран было ввезено 6,6 метрических тонн золота, сообщает Таможенное управление Ирана (IRICA), передает Trend со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, это в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда импорт составил две метрические тонны золотых слитков на сумму 130 миллионов долларов.

Сообщается, что более 91 процента импорта золотых слитков в этом году поступило через таможню аэропорта имени Имама Хомейни.

В конце 2022 года правительство Ирана утвердило план по упрощению импорта золота в рамках своей стратегии по борьбе с санкциями, разрешив предприятиям ввозить золото для уплаты валютных сборов, связанных с экспортом.

Согласно новой директиве IRICA, импорт золотых слитков освобожден от прямых налогов до дальнейшего уведомления.