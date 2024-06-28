Приток воды в водохранилища плотин Ирана увеличился на 7%

БАКУ /Trend/ - Приток воды в иранские плотины увеличился на семь процентов с начала текущего водного года (23 сентября 2023 года) по 22 июня 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Компания по управлению водными ресурсами, передает Trend.

Согласно отчету, за указанный период в резервы плотин поступило 37,74 миллиарда кубометров воды, что превышает прошлогодний показатель в 35,42 миллиарда кубометров.

После недавних паводков общий объем воды в водохранилищах плотин увеличился на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

В отчете также указано, что объем воды в плотинах с начала текущего водного года по 22 июня достиг 31,21 миллиарда кубометров, что немного меньше прошлогоднего показателя в 32,39 миллиарда кубометров.

Отток воды из плотин за этот период также увеличился на девять процентов, достигнув 25,9 миллиарда кубометров по сравнению с 23,80 миллиарда кубометров в прошлом году.

Общая пропускная способность плотин страны составляет 50,5 миллиарда кубометров, что показывает, что заполнено только 65 процентов пропускной способности плотин.