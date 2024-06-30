IsDB предоставит Ирану кредит в размере 700 миллионов евро

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (IsDB) предлагает Ирану кредитную линию на сумму 700 миллионов евро после проведенных переговоров и возмещения задолженности иранского правительства перед банком, передает Trend.

Несмотря на участие Ирана в акционерном капитале, в последние годы IsDB воздерживался от предоставления кредитов Ирану.

Однако, иранскому правительству удалось договориться с Исламским банком развития, что позволило погасить задолженность и получить кредит на сумму 700 миллионов евро.

Старший помощник министра экономики Ирана Фазель Мориди отметил, что Иран вскоре станет акционером Многостороннего банка развития (MDB), международного финансового учреждения, созданного несколькими странами для стимулирования экономического развития. Он упомянул о создании финансового учреждения БРИКС, эквивалентного Всемирному банку.