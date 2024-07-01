Иран занимает 4-е место по привлечению ПИИ в Западной Азии

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран занимает четвертое место в Западной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) после Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции, сообщил министр экономики и финансов Ирана (MEAF) Эхсан Хандузи, передает Trend.

Он отметил, что ни одна из этих стран, а именно ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, не сталкивалась с банковскими проблемами и санкционными барьерами в области денежных переводов.

Хандузи сообщил, что Иран смог привлечь более 11,9 миллиардов долларов иностранного капитала в рамках ПИИ за последние три года.

Министр также оценил стоимость экспорта ненефтяных товаров в период правления покойного президента Ирана Ибрахима Раиси в 50 миллиардов долларов.

Кроме того, Хандузи подчеркнул важность транзита товаров через иранскую территорию, отметив рост транзита с 11,5 млн тонн в 2021 году до 18 млн тонн.