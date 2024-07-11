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Иран планирует увеличить добычу нефти до четырех млн баррелей

Иран Материалы 11 июля 2024 00:34 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил, что страна планирует увеличить ежедневную добычу нефти до 4 млн баррелей к концу марта 2025 года, и в настоящее время ведутся соответствующие подготовительные работы, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По словам министра, 13-е правительство начало процесс увеличения добычи нефти с целью ускорения экономического роста до 8,0 процента.

Оджи отметил, что администрации покойного президента Эбрахима Раиси удалось увеличить добычу нефти с 2,2 до 3,6 млн баррелей в сутки, и теперь они намерены довести этот показатель до 4,0 млн баррелей к концу текущего иранского года, который завершается 20 марта 2025 года.

Администрация также увеличила годовую добычу газа на 53 млн кубометров, что представляет собой рост на 5,0 процента, добавил он.

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