Вырос экспорт культивированной черной икры из Ирана

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего иранского календарного года 1403 (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) официальный экспорт культивируемой черной икры из Ирана вырос на 112% по сравнению с итоговым объёмом экспорта за предыдущий год.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный директор Управления по восстановлению и сохранению генетических водных ресурсов Иранской организации рыболовства (IFO) Насер Карами-Рад.

По его словам, за этот период через иранскую таможню было экспортировано 5346 килограммов черной икры на сумму 3,2 миллиона долларов. Это значительно превышает показатель прошлого года, когда за весь 1402 год было экспортировано 4784 килограмма.

Насер Карами-Рад добавил, что ещё около 50 процентов от этой суммы могло быть вывезено за пределы страны неофициально через путешественников