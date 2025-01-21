Официальный Тегеран готов к переговорам с Дональдом Трампом – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций. Для этого президент США Дональд Трамп должен выразить такое намерение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Кязым Гарибабади, выступая на местном телеканале.

"Иран, как и прежде, готов начать переговоры по вопросу отмены санкций или возобновить переговорный процесс. Если другая сторона выразит такое желание, переговоры обязательно состоятся",- добавил он.

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