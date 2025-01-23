На юге Ирана произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 09:12 по местному времени в провинции Бушехр на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в Джамском районе провинции. Очаг подземных толчков распологался на глубине 18 километров.

"О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

На место землетрясения были направлены спасатели для оценки возможных повреждений. Были зафиксированы три афтершока землетрясения, все спасательные службы провинции были приведены в состояние готовности",- гвоорится в сообщении Центра.

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