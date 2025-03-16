Ликвидность в Иране продолжает умеренно расти

БАКУ / Trend/ – Ликвидность в Иране на конец 11-го месяца текущего иранского года (18 февраля 2025 года) выросла почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Ирана, по состоянию на 18 февраля 2025 года общий объем ликвидности в стране составил около 99,4 квадриллиона риалов (примерно 175 миллиардов долларов США), что значительно превышает показатель за аналогичный период 2024 года – 77,8 квадриллиона риалов (около 133 миллиардов долларов).

Согласно отчету, денежная масса составила 25 квадриллионов риалов (примерно 44 миллиарда долларов США), увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом. В феврале 2024 года этот показатель составлял 19,3 квадриллиона риалов (около 33,9 миллиарда долларов).

Кроме того, объем квазиденег, включающих сбережения и депозиты, достиг 74,3 квадриллиона риалов (примерно 131 миллиард долларов США), что на 27% больше, чем в 2024 году (58,5 квадриллиона риалов, или около 103 миллиардов долларов).

Статистика также свидетельствует о том, что сокращение ликвидности с 22 мая 2019 года было связано с мерами Центрального банка Ирана по регулированию национальной валюты, что подтверждает эффективность проводимой политики.

Власти стремятся направить рост ликвидности в продуктивное русло, поскольку при эффективном управлении он способствует экономическому росту, увеличению занятости и снижению инфляции. Однако несбалансированный рост ликвидности может привести к экономическому спаду и ускорению инфляции.