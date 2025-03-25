Главы МИД Турции и Ирана обсудили актуальные региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

Согласно информации, в телефонном разговоре министр обсудили актуальные региональные и международные вопросы.

Собеседники уделили особое внимание событиям в регионе, включая ситуацию в секторе Газа и Ливане, удары США по Йемену.

Фидан, ссылаясь на свое участие в недавнем заседании Арабо-исламского контактного комитета в Каире, отметил важность усиленного внимания исламских стран к ситуации в Газе.