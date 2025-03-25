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Главы МИД Турции и Ирана обсудили актуальные региональные вопросы

Иран Материалы 25 марта 2025 00:21 (UTC +04:00)
Главы МИД Турции и Ирана обсудили актуальные региональные вопросы
Фото: МИД Ирана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщили в МИД Ирана, передает Trend.

Согласно информации, в телефонном разговоре министр обсудили актуальные региональные и международные вопросы.

Собеседники уделили особое внимание событиям в регионе, включая ситуацию в секторе Газа и Ливане, удары США по Йемену.

Фидан, ссылаясь на свое участие в недавнем заседании Арабо-исламского контактного комитета в Каире, отметил важность усиленного внимания исламских стран к ситуации в Газе.

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