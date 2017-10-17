Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года

17 октября 2017 20:51 (UTC+04:00)

Иран поддержит пролонгацию соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти после марта 2018 года, сообщил замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния, выступая на конференции Oil & Money, передает во вторник ТАСС.

"Да, поддержим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по словам министра, Тегеран до марта 2018 года планирует заключить сделки по проектам Азадеган, Аб Теймур, Мансури и Ядаваран общей производительностью два миллиона баррелей в сутки.

"Ими интересуются европейские, российские и азиатские компании. Это очень важные проекты. Их потенциал - два миллиона баррелей в сутки. Я надеюсь, мы сможем финализировать договоренности по ним в ближайшее время - до конца года по иранскому календарю", - сказал Заманиния.

По его словам, Иран заинтересован в том, чтобы добычу нефти в стране вели консорциумы российских, европейских и азиатских компаний. Как уточнил министр, Тегеран намерен заключить первые нефтяные контракты нового типа к марту.

"Мы в настоящее время ведем переговоры с 28 международными компаниями по новому типу контракта, - сказал замминистра, выступая на конференции Oil & Money. Он также добавил, что первые контракты должны быть заключены до конца года по иранскому календарю (20 марта 2018 года). Работать по таким контрактам, по его словам, заинтересованы шесть крупнейших российских компаний.

Azernews Newspaper
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