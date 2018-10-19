Ненефтяной экспорт Ирана в соседние страны вырос почти на 28%

За первые шесть месяцев текущего 1397 иранского года (начиная с 21 марта 2018), в соседние с Ираном страны было экспортировано ненефтяных товаров на 12,951 миллиардов долларов, что свидетельствует о росте на 27,96 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщает агентство "Иран".

В первом полугодии этого года было экспортировано более 56,644 миллиона тонн ненефтяных товаров, что на 3,27 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период в страну было импортировано 16,2 тысяч тонн товаров, что на 9,3 процента больше, чем в прошлом году.

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