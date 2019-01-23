В одной из провинций Ирана обнаружили нефть

БАКУ /Trend/ - В районе города Абадан в иранской провинции Хузистан обнаружены залежи нефти.
Об этом в среду сказал журналистам министр нефти Ирана Биджан Зангене, передает Trend со ссылкой на информагентство «Фарс».
По словам Зангене, было проведены буровые работы на острове Мину в районе Абадана. По итогам буровых работ на глубине 3770 метров была обнаружена нефть.
Зангене также добавил, что нефть в данном районе найдена впервые.
«Мы возлагаем большие надежды на обнаруженную здесь нефть», - сказал министр.
Иранский министр отметил, что плотность нефти по шкале API составляет 40 градусов.
«Буровые работы будут продолжены для более полного определения запасов нефти», - отметил Зангене.
(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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