Иран экспортировал в Азербайджан продукцию на $441 млн

БАКУ /Trend/ - За последний год (начиная с 21 марта 2018 года) Иран экспортировал в Азербайджан продукцию на 441 миллион долларов в денежном выражении, или 824 тысячи тонн.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на отчет Организации развития торговли Ирана.

За указанный период экспорт в Азербайджан составил 0,9 процента от общего объема экспорта Ирана.

По сравнению с 2017 годом экспорт продукции в Азербайджан вырос на 26 процентов.

Азербайджан занимает 12-е место в списке стран, в которые больше всего экспортируется иранской продукции.

Что касается соседних стран, то в Россию экспортировано 500 тысяч тонн продукции на сумму 281 миллион долларов. Россия занимает 14-е место в иранском экспорте. В Турцию же экспортировано 6763 тысячи тонн иранской продукции на 2,37 миллиарда долларов. Турция в отчете занимает шестое место.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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