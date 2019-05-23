В Иране выросла инфляция

БАКУ /Trend/ - С середины апреля по середину мая инфляция в Иране достигла 34,2 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр статистики Ирана.
В Центре сообщили, что в марте текущего года инфляция составляла 30,6 процента.
Согласно отчету, с середины апреля по середину мая индекс потребительских цен достиг 173,5 процента, рост по сравнению с прошлым месяцем (середина марта – середина апреля) составил 52,1 процента. То есть, в среднем, иранские семьи потратили на ряд продуктов и услуги на 52,1 процент больше денег.
|
Пояснения
|
Коэффициент значимости
|
Индекс
|
% изменения индекса
|
В сравнении с прошлым месяцем
|
В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года
|
В сравнении с прошлыми 12 месяцами
|
Индекс
|
100
|
173,5
|
1,5
|
52,1
|
34,2
|
Питание и напитки
|
26,64
|
216,7
|
-0,8
|
81,7
|
49,7
|
Еда
|
25,55
|
217,3
|
-1
|
82,3
|
49,7
|
Хлеб и зерно
|
6,67
|
159,8
|
7,4
|
36,7
|
23,7
|
Мясо и мясопродукты
|
5,91
|
253,8
|
-5,3
|
101,5
|
63,9
|
Красное мясо и курятина
|
5,14
|
257,1
|
-6,1
|
100,7
|
63,7
|
Рыба
|
0,77
|
231,5
|
0,9
|
107,1
|
65,7
|
Молоко, сыр, яйца
|
2,8
|
174,9
|
0,7
|
47
|
39,6
|
Масла
|
1,29
|
178,8
|
3,4
|
56,1
|
39,2
|
Фрукты и сухофрукты
|
3,43
|
250,7
|
0,4
|
112,6
|
74,6
|
Сахар, варенья, мед, шоколад и пр.
|
1,44
|
203,2
|
14,5
|
85,8
|
36,6
|
Неуказанные продовольственные продукты
|
0,98
|
245,3
|
4,3
|
120,7
|
78,4
|
Чай, кофе, какао и другие не спиртные напитки
|
1,1
|
202,8
|
4,2
|
69
|
50
|
Табачная продукция
|
0,59
|
277,3
|
1,3
|
119,6
|
118,8
|
Одежда и обувь
|
4,78
|
179,8
|
3,5
|
60,8
|
38,4
|
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие теплоносители
|
35,5
|
140,2
|
1
|
25,4
|
19,6
|
Мебель, бытовое оборудование
|
3,93
|
206,5
|
4,4
|
83,2
|
55,4
|
Здравоохранение и лечение
|
7,14
|
144,1
|
1,8
|
28,6
|
20,5
|
Транспорт
|
9,41
|
177,7
|
7,8
|
62,4
|
35,8
|
Связь
|
2,87
|
146,4
|
1,1
|
36,7
|
28,7
|
Развлечения
|
1,65
|
205,8
|
4,9
|
75,7
|
54,1
|
Образование
|
1,86
|
146,4
|
0,1
|
21,3
|
18,9
|
Отели и рестораны
|
1,44
|
168,8
|
2,5
|
50,3
|
28,7
|
Продукты и другие услуги
|
4,18
|
189,1
|
3,1
|
58,9
|
42,5
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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