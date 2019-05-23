В Иране выросла инфляция

23 мая 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С середины апреля по середину мая инфляция в Иране достигла 34,2 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр статистики Ирана.

В Центре сообщили, что в марте текущего года инфляция составляла 30,6 процента.

Согласно отчету, с середины апреля по середину мая индекс потребительских цен достиг 173,5 процента, рост по сравнению с прошлым месяцем (середина марта – середина апреля) составил 52,1 процента. То есть, в среднем, иранские семьи потратили на ряд продуктов и услуги на 52,1 процент больше денег.

Пояснения

Коэффициент значимости

Индекс

% изменения индекса

В сравнении с прошлым месяцем

В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года

В сравнении с прошлыми 12 месяцами

Индекс

100

173,5

1,5

52,1

34,2

Питание и напитки

26,64

216,7

-0,8

81,7

49,7

Еда

25,55

217,3

-1

82,3

49,7

Хлеб и зерно

6,67

159,8

7,4

36,7

23,7

Мясо и мясопродукты

5,91

253,8

-5,3

101,5

63,9

Красное мясо и курятина

5,14

257,1

-6,1

100,7

63,7

Рыба

0,77

231,5

0,9

107,1

65,7

Молоко, сыр, яйца

2,8

174,9

0,7

47

39,6

Масла

1,29

178,8

3,4

56,1

39,2

Фрукты и сухофрукты

3,43

250,7

0,4

112,6

74,6

Сахар, варенья, мед, шоколад и пр.

1,44

203,2

14,5

85,8

36,6

Неуказанные продовольственные продукты

0,98

245,3

4,3

120,7

78,4

Чай, кофе, какао и другие не спиртные напитки

1,1

202,8

4,2

69

50

Табачная продукция

0,59

277,3

1,3

119,6

118,8

Одежда и обувь

4,78

179,8

3,5

60,8

38,4

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие теплоносители

35,5

140,2

1

25,4

19,6

Мебель, бытовое оборудование

3,93

206,5

4,4

83,2

55,4

Здравоохранение и лечение

7,14

144,1

1,8

28,6

20,5

Транспорт

9,41

177,7

7,8

62,4

35,8

Связь

2,87

146,4

1,1

36,7

28,7

Развлечения

1,65

205,8

4,9

75,7

54,1

Образование

1,86

146,4

0,1

21,3

18,9

Отели и рестораны

1,44

168,8

2,5

50,3

28,7

Продукты и другие услуги

4,18

189,1

3,1

58,9

42,5

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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