В Ашгабаде прошло заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана

15 октября 2019 16:30 (UTC+04:00)

В Ашгабаде состоялась встреча Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана с участием министра дорожного и городского развития Ирана Мохаммада Эслами в качестве председателя этой комиссии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов возглавил делегацию своей страны на заседании Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана.

Из иранской стороны Эслами возглавил делегацию, в которую вошли представители министерств нефти, энергетики и иностранных дел, а также представители Торговой палаты, частного сектора. Делегация сегодня прибыла в Ашхабад.

Двусторонние встречи с министрами промышленности и транспорта Республики Туркменистан, а также совместная торговая конференция между двумя странами представляют собой двухдневный визит Мохаммада Эслами в Ашхабад.

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