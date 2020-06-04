Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти

Экономика 4 июня 2020 12:12 (UTC+04:00)
Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти

БАКУ/Trend/ - Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти.

Об этом сказал исполнительный директор Иранской компании по нефтяной инженерии и развитию Турадж Дехгани, передает в четверг Trend со ссылкой на Иранскую национальную нефтекомпанию.

По словам Дехгани, это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию нефтяного трубопровода, по которому нефть из нефтяного терминала Гуре в провинции Бушер будет транспортироваться в Джаск, находящийся у берегов Оманского залива.

Исполнительный директор подчеркнул, что нефтепровод Гуре-Джаск является основным приоритетом министерства нефти Ирана, и после ввода в эксплуатацию по ней ежедневно будет транспортироваться миллион баррелей нефти.

По словам Дехгани, порядка 90 процентов составляющих трубопровода будет обеспечено за счет местного производства, таким образом все части трубопровода будут произведены до 20 ноября 2020 года.

Глава компании добавил, что в нынешнем году параллельно планируется ввести в эксплуатацию склады нефти вместимостью два миллиона баррелей, а также электростанцию мощностью 14 мегаватт.

Согласно графику, трубопровод будет введен в эксплуатацию в будущем году (с 21 марта 2021 года).

Отметим, что на сегодняшний день нефтепровод протяженностью в тысячу километров, в строительство которого инвестировано свыше 1,8 миллиарда долларов, является приоритетом для министерства нефти Ирана. Работа по строительству осуществляется местными компаниями-подрядчиками.

В дополнение в нефтяном терминале Джаск на территории 460 гектаров планируется сооружение складов нефти вместимостью 30 миллионов баррелей. В рамках первого этапа программы продолжается строительство склада вместимостью 10 миллионов баррелей.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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