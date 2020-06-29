Номинальная мощность добычи полезных ископаемых увеличился на 23,5 млн. тонн

Изучение статистики лицензий на добычу полезных ископаемых в Иране показывает, что в прошлом году добычи полезных ископаемых увеличился на 23,5 млн. тонн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Согласно статистическим таблицам Министерства промышленности, рудников и торговли, в прошлом году было лицензировано 575 шахт с номинальной добычей 23 миллиона 570 тысяч тонн и было создано 4 756 рабочих мест.

Статистика, опубликованная министерством торговли, показывает, что к концу прошлого года количество действующих рудников в стране составляло 5600 мин, из которых ежегодно добывается в среднем более 400 миллионов тонн полезных ископаемых.