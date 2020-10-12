Иран экспортировал более 2,3 млн тонн металлургической продукции

В первом полугодии текущего года сталелитейные компании Ирана экспортировали на целевые рынки 2 385 282 тонны слитков и металлопродукции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Оценка производителями стали в первой половине этого года показывает, что экспорт цветных рулонов Mobarakeh Steel на 213 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, показывает самую высокую доходность за этот период.

Кроме того, у Khuzestan Steel в указанный период с экспортом 361 138 тонн имела самую высокую доля - 15,1 процента, тогда как по сравнению с первыми 6 месяцами 2019 года она сократилась на 41 процент.

В 2019 году экспорт стали страны достиг 12 млн. тонн, и, напротив, объем импорта был ограничен несколькими сотнями тонн в некоторых специальных стальных продуктах, которые с запуском различных линий легированной стали Йезд, эта проблема будет решена, а импорт страны юудет сведен к минимуму.