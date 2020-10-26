Экспорт из иранского Ардебиля увеличился на 34 процента

Губернатор Ардебиля Акбар Бехнамджу, ссылаясь на рост экспорта на 34% в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал, что стоимость экспорта в этой провинции составляет более $70 млн., и ожидается, что к концу года он достигнет более $150 млн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Некоторые продукты и товары будут добавлены в экспортную корзину провинции в этом году, что увеличит стоимость экспорта провинции до более чем 250 млн. долларов в ближайшие годы», - отметил он.

«Он назвал МДФ, продукцию нефтехимических заводов, сельскохозяйственную промышленность и бытовую технику товарами, добавленными в экспортную корзину провинции», - добавил он.