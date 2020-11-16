Иран и Ирак увеличивают товарооборот до 20 млн. долларов в год

Генеральный консул Исламской Республики Иран в иракском Сулеймание Мехди Шуштари подчеркнул, что цель Исламской Республики Иран и Ирака - увеличить товарооборот до 20 млн. долларов в год, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Сулеймании в интервью Sulaimaniyah News Network (SNN) ответил на вопросы о различных аспектах экономических отношений Исламской Республики Иран с провинцией Сулеймания и рассказал о перспективах отношений между двумя странами.

Что касается экономических отношений между Ираном и Ираком в условиях коронавируса, он сказал: «Благодаря политикам официальных лиц двух сторон торговые обмены в условиях вспышки продолжались в соответствии со всеми протоколами о состоянии здоровья на границах».