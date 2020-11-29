За этот год в Иране произведено 4 млн. 120 тыс. тонн яблок

В этом году 4 млн. 120 тыс. тонн яблок произведено в Иране, что показывает рост на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил генеральный директор Управления холодных и сушеных фруктов Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Дараб Хасани, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Ожидается, что в этом году будет произведено 4 млн. 466 тыс. тонн этих фруктов в стране», -отметил он, сообщает IRNA.

Он добавил, что в 2019 году 740 тыс. тонн из сохраненных яблок были экспортированы.

Он назвал Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Фарс, Тегеран, Исфахан, Хорасан Резави и Ардебиль основными центрами производства яблок в стране.

Ежегодно 1-1,5 млн. тонн яблок экспортируется из Ирана.