Иран планирует производить нанопродукцию в других странах

Совместные инвестиции с другими странами приведут к увеличению экспорта продукции нанотехнологий, сказал в интервью информационному агентству Mehr секретарь штаб-квартиры по развитию нанотехнологий Саид Саркар, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Он повторил, что импортная продукция имеет приоритет для производства в стране.

По его словам, планируется инвестировать с другими странами в совместное предприятие по производству нанопродуктов в текущем году (начатом 21 марта 2021 года), добавив, что это приведет к увеличению экспорта нанопродуктов в другие страны.

Он также отметил, что в текущем году штаб-квартира по развитию нанотехнологий выполнит несколько планов, самый важный из которых связан со стимулированием экспорта нанотехнологической и высокотехнологичной продукции за границу.

В своем выступлении Саркар также указал на экспорт продуктов нанотехнологий в предыдущие годы и заявил: «Экспорт продуктов нанотехнологий был неудовлетворительным в последние два года, но предпринимаются усилия, чтобы компенсировать спад экспорта, наблюдавшийся в предыдущие годы, в текущем году».

Обращаясь к распространению пандемии коронавируса, он сказал, что ужесточение условий санкций, пандемия коронавируса и проблемы, возникшие перед переводом денег, и т. д. были проблемами, которые привели к сокращению экспорта продуктов нанотехнологий за границу в последние годы.

Он оценил экспорт нанотехнологической продукции из страны в 2017 году в 77 миллионов долларов, а в 2019 году экспорт составил около 20 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном снижении.

По его словам, производство промышленных деталей и оборудования на основе нанотехнологий входит в число других программ, за которыми в текущем году строго следит штаб-квартира.