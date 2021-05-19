В Иране представлен супермощный компьютер

Церемония открытия инаугурации иранского суперкомпьютера Simorgh прошла в присутствии министра связи и информационных технологий Ирана(ИКТ), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Церемония прошла в Технологическом университете Амир-Кабира в Тегеране, на ней присутствовали несколько иранских официальных лиц и депутатов, сообщает Mehr News.

Текущая вычислительная мощность Simorgh составляет более одного петафлопса (т. е. одна тысяча миллионов миллионов (1015) операций с плавающей запятой в секунду).

Этот суперкомпьютер будет поддерживать предприятия, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта. Он может выполнять различные задачи, включая анализ больших данных, искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) и анализ генетических данных.

В середине августа 2019 года Азари Джахроми написал в Твиттере, что "Симорг" будет «в 100 раз мощнее предыдущих».

Название «Симорг» происходит от древнеиранской мифологической птицы, очень похожей на Феникса в других преданиях, которая является гигантской, универсально доброжелательной и односторонне женской. Это представляет собой интересный символ суперкомпьютера Ирана - своего рода союз между прошлым страны и ее мечтой о будущем.

В настоящее время Иран играет большую роль, чтобы конкурировать во все более углубляющихся траншеях глобальных информационных технологий.