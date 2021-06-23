Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии

В среду состоялась встреча в режиме видеоконференции между представителями геологической службы Ирана и Финляндии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На встрече также присутствовал посол Ирана в Финляндии Форузанде Вадиати. Стороны на встрече обсудили укрепление сотрудничества в области геологии.

Руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди заявил, что Иран борется с различными проблемами, такими как обеспечение безопасности питьевой воды и сельского хозяйства.

Он также упомянул засуху, внезапные наводнения, оползни и пыльные бури как другие проблемы, с которыми сталкивается страна. Шахиди выразил надежду, что Иран сможет решить эти проблемы посредством научного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне.