Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии
В среду состоялась встреча в режиме видеоконференции между представителями геологической службы Ирана и Финляндии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
На встрече также присутствовал посол Ирана в Финляндии Форузанде Вадиати. Стороны на встрече обсудили укрепление сотрудничества в области геологии.
Руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди заявил, что Иран борется с различными проблемами, такими как обеспечение безопасности питьевой воды и сельского хозяйства.
Он также упомянул засуху, внезапные наводнения, оползни и пыльные бури как другие проблемы, с которыми сталкивается страна. Шахиди выразил надежду, что Иран сможет решить эти проблемы посредством научного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне.
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