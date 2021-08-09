Производство алюминия в Иране выросло на 26%
Производство алюминия в Иране увеличилось на 26 процентов за первые четыре месяца 1400 иранского календарного года (начался 21 марта 2021 г.), передает Trend со ссылкой на İRAN.ru.
Четыре крупнейших производителя алюминия в Иране произвели в общей сложности 175 281 тонн алюминиевых слитков за первые четыре месяца текущего иранского года, что на 26,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
За первые четыре месяца прошлого года этот показатель составил 138 781 тонну.
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